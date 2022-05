Volkswagen vuole sorpassare Tesla con le elettriche entro il 2025

Sono ormai diversi anni che il settore delle automobili si è evoluto grazie alla presenza di sempre più compagnie che desiderano portare in campo nuovi veicoli elettrici, le quali hanno finito non solo per rendere il mercato maggiormente ecosostenibile, ma anche per farsi competizione a vicenda.

Ovviamente, com’è o com’è noto da parte di tutti gli appassionati, la major del settore più di spicco risulta attualmente Tesla, con i suoi veicoli elettrici premium riuscita a conquistare il mondo intero, grazie alle vetture presenti fra i motori dell’azienda con Elon Musk a capo. Non mancano tuttavia diverse aziende che vogliono scagliarsi anche contro colei che attualmente detiene Il primato come produzione di veicoli elettrici, e fra queste come di recente confermato c’è anche Volkswagen.

Il colosso tedesco ha infatti confermato che entro 3 anni dovrebbe riuscire addirittura a battere Tesla, superando quindi moltissimi record e avvantaggiando sì grazie la sua nuova linea di motori per riuscire a portare sul mercato ben più auto di quanto questa non sia riuscita a fare, anche se ovviamente si tratta di una sfida particolarmente ambiziosa.

C’è infatti da dire che al momento Volkswagen sta sviluppando una nuova linea di dispositivi che sembra proprio nata per questo compito, ma che al contempo Tesla si trova a sviluppare moltissime vetture nel giro di poco tempo e ha già una presenza sul mercato a dir poco imponente, il che la rende quindi particolarmente difficile da battere, anche nel caso in cui si disponga dei mezzi e delle conoscenze a che il team di Volkswagen.

Questa volte in ogni caso utilizzare le proprie possibilità per ottenere il primato nel settore della mobilità elettrica. Al momento non sappiamo ovviamente come l’estrazione scivolerà e c’è da dire che sempre più compagnie si stanno lanciando in questo mondo, il che sottolinea come Tesla si troverà nel giro di qualche anno di avere molti competitor rispetto a quanto non sia attualmente avvenendo, sperando vivamente che queste grosse compagnie abbiano modo di rendere le vetture elettriche sempre più accessibili per gli utenti, fornendo quindi anche il proprio contributo all’ambiente per via della maggiore ecosostenibilità.