Twitter invita a leggere le nuove politiche sulla privacy con un videogioco

Un nuovo videogioco di Twitter permette agli utenti di scoprire le politiche sulla privacy della compagnia in maniera decisamente fuori dalle righe.

Come di recente ha spiegato sulle pagine di The Verge, dopo aver deciso di cambiare le proprie politiche legate le privacy, Twitter ha introdotto una nuova funzionalità che risulterà di sicuro particolarmente interessante per molti utenti che fruiscono giornalmente della piattaforma.

Parliamo dello specifico del metodo particolarmente veloce interessante per scoprire maggiori dettagli in merito a quelle che l’effettivo sono le politiche di privacy della compagnia, le quali vengono applicate sul social network e possono risultare ovviamente piuttosto noiose da leggere per alcuni utenti.

Per via di ciò, la compagnia ha deciso di realizzare un vero e proprio browser game che risulta fruibile gratuitamente da chiunque voglia scoprire maggiori dettagli in merito alla politica della privacy, divertendo attraverso un simpatico minigioco al quale è possibile accedere attraverso il seguente link.

Si può quindi scoprire di più sulla prega si terrà senza che risulti necessario leggere molto testo, divertendosi piuttosto e scoprendo maggiori dettagli mentre si superano i livelli con i simpatici animali a cui la compagnia ha lavorato di recente al fine di rendere i suoi cambiamenti chiari a un pubblico sempre maggiore, nonché maggiormente facili da scoprire.