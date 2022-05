Starfield e Redfall rinviati al 2023: l’annuncio ufficiale di Bethesda

Con un comunicato ufficiale Bethesda ha annunciato che Starfied e Redfall sono stati rinviati. Le esclusive Microsoft saranno disponibili nella prima metà del 2023. Nella nota condivisa sui profili social, Bethesda spiega agli utenti che il posticipo permetterà agli sviluppatori di ultimare i lavori per garantire la miglior esperienza possibile. Ecco il contenuto del comunicato:

Abbiamo preso la decisione di rinviare il lancio di Redfall e Starfield alla prima metà del 2023“, recita il messaggio di Bethesda. I team di Arkane Austin (Redfall) e Bethesda Game Studios (Starfield) hanno delle ambizioni incredibili per i loro giochi e vogliono assicurarsi che riceviate le versioni migliori e quanto più rifinite possibili di entrambi.” Vogliamo ringraziare tutti per l’entusiasmo per Redfall e Starfield. Quell’energia è una grande parte di ciò che ci ispira ogni giorno e ci entusiasma per quello che stiamo creando. Non vediamo l’ora di condividere il gameplay sia di Redfall che di Starfield presto. Grazie per il vostro supporto.

Diversi insider avevano parlato di un possibile posticipo di Redfall negli ultimi mesi, mentre la notizia del rinvio dell’attesissimo Starfield arriva come un fulmine a ciel sereno. L’unica notizia che ci fan ben sperare è sapere che avremo modo di avere un assaggio di gameplay “molto presto”, come specifica Bethesda, alla fine del comunicato e molto probabilmente in occasione dell‘Xbox & Bethesda Games Showcase del prossimo 12 giugno. Data in cui forse potremmo avere notizie anche riguardo la data d’uscita dei due titoli.