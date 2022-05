Project Cambria anticipato da un teaser di Mark Zuckerberg

Di recente, Mark Zuckerberg, il noto CEO di Meta (ex Facebook) ha avuto modo di fornire un’interessante visione rispetto al mondo della realtà virtuale. Parliamo nello specifico di una presentazione mostrata da Engadget che ha visto come protagonista Project Cambria, il nuovo visore della compagnia che dovrebbe venire rilasciato entro la fine di quest’anno. Il dispositivo in questione, come sappiamo, potrebbe costare oltre 799 USD, ma al momento la compagnia non ha fornito molte indicazioni precise in merito alla questione.

C’è infatti da dire che i nuovi device AR dovrebbero avere degli scopi ben diversi rispetto a quanto visto con i Meta Quest già rilasciati dal colosso, e infatti sembra che il nuovo dispositivo sarà pensato specificatamente per ambienti lavorativi, con alcuni dipendenti della compagnia che in passato l’hanno definito come un vero e proprio laptop per il volto.

Non abbiamo ancora una visione precisa di quello che sarà il design del nuovo gioiellino, considerando che il nuovo video presentato da parte di Meta include solamente il viso in maniera oscurata, e dovremo quindi aspettare ancora del tempo prima di poter finalmente scoprire maggiori dettagli sulla questione. Non resta che sperare che la compagnia abbia modo di continuare ad approfondire il device nel corso dei prossimi mesi e non si trovi a dover rinviare al prossimo anno, entrando quindi il mercato del metaverso il prima possibile come si attende ormai da tempo.

Pare che il piano sia quello di permettere agli utenti di riuscire a lavorare università per il nuovo metaverso di Facebook, il quale dovrebbe riuscire a venire invece supportato grazie una nuova app dedicata sviluppata da parte della compagnia, che in futuro sembrerebbe pronta per giungere anche per Meta Quest. In ogni caso il nuovo visore del colosso parrebbe nato nello specifico per riuscire a far interagire gli utenti con il metaverso, non venendo quindi focalizzato con il mondo dei videogiochi come visto con i Quest ma avendo degli obiettivi completamente diversi.