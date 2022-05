Netflix: un video mostra come scoprire la prima serie guardata sulla piattaforma streaming

Su Netflix Italia è stato pubblicato un video piuttosto curioso che indica come scoprire la prima serie vista sulla piattaforma streaming dopo essersi abbonati. Per farlo è necessario andare sull’account, successivamente bisogna selezionare sul profilo “attività di visione contenuti” e da lì si può visualizzare la prima serie vista dall’utente.

Ecco il video.

Netflix ha invitato anche a scrivere nei commenti sotto al filmato qual è stata la serie vista per la prima volta dagli utenti. Sicuramente tra le produzioni più gettonate non possono mancare Stranger Things, Better Call Saul, Bridgerton, Mindhunter. Ma considerando il catalogo della piattaforma streaming saranno in molti gli utenti che si saranno inizialmente approcciati a serie TV meno gettonate, o di nicchia.

Per quanto riguarda le prossime produzioni di Netflix la piattaforma streaming ha annunciato tra i vari progetti italiani in sviluppo una nuova serie animata di Zerocalcare ed una serie televisiva sul Gattopardo. Mentre per quanto riguarda le produzioni animate internazionali prossimamente verranno lanciati gli episodi del telefilm su Kung Fu Panda e quello su Sonic Prime.

Ma, nel frattempo, divertitevi a scoprire qual è stata la prima serie che avete visto sul vostro account Netflix.