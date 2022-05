L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat: da oggi in sala il film con Colin Firth

Colin Firth e Matthew Macfadyen sono tra gli interpreti principali del nuovo film di John Madden, L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat: il film, in uscita per Warner Bros. oggi 12 maggio, racconta di come due ufficiali dell’intelligence britannica studiano un piano per spezzare la morsa letale di Hitler sull’Europa servendosi delle capacità del più improbabile degli agenti segreti… un uomo morto. Vi presentiamo i due trailer ufficiali italiani della pellicola.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Siamo nel 1943. Gli alleati sono determinati a spezzare la morsa di Hitler sull’Europa occupata, il loro piano è un assalto totale in Sicilia ma si trovano ad affrontare un grande dilemma – come fare per proteggere una massiccia forza d’invasione da un potenziale massacro. Il compito ricade su due straordinari agenti dell’intelligence, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) che danno vita alla più geniale e improbabile strategia di disinformazione della guerra – incentrata sul più improbabile degli agenti segreti: un uomo morto. L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, è la straordinaria storia vera di un’idea che sperava di cambiare il corso della guerra – sfidando ogni logica, a rischio di innumerevoli perdite e mettendo a dura prova il coraggio dei suoi ideatori.

