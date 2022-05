La Grande Nube di Magellano più nitida di sempre, fotografata dal James Webb Telescope

Spicca la foto di parte della Grande Nube di Magellano, scattata dal James Webb Telescope, rispetto all’immagine catturata da Spitzer, che era in orbita fino a gennaio 2020

La NASA ha pubblicato lunedì 9 maggio un’immagine di una galassia vicina alla Via Lattea con uno scatto che ha stupito per la sua nitidezza, mai raggiunta prima dall’occhio umano. Scattata dal James Webb Telescope, il nuovo occhio che ci farà scoprire in un una maniera mai vista prima il nostro Universo, la foto riprende una porzione della galassia della Grande Nube di Magellano che spicca rispetto all’immagine sfocata catturata da Spitzer, che è stato in orbita fino a gennaio 2020 rappresentando il primo telescopio a fornire immagini ad alta risoluzione dell’universo nel vicino e nel medio infrarosso.

Webb, con il suo specchio primario significativamente più grande e con rivelatori migliorati, ci consentirà di vedere il cielo a infrarossi in modo più chiaro, consentendoci di realizzare nuove scoperte“, si legge nella dichiarazione rilasciata dall’agenzia spaziale statunitense.

L’immagine del telescopio Webb mostra il gas interstellare con dettagli senza precedenti ma in particolar modo si possono notare l’emissione di idrocarburi policiclici aromatici, o molecole di carbonio e idrogeno che svolgono un ruolo importante nell’equilibrio termico e nella chimica del gas interstellare. L’a NASA ha anche sottolineato che “quando Webb sarà pronto per iniziare le osservazioni scientifiche, studi come questo aiuteranno a fornire agli astronomi nuove intuizioni sulla nascita delle stelle e dei sistemi protoplanetari“. Parallelamente, il team di Webb ha avviato il processo di configurazione e test degli strumenti del telescopio per iniziare le osservazioni scientifiche programmate questa estate.

Forse potrebbe interessarti: