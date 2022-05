Facebook Pay diventerà Meta Pay, è ufficiale

Facebook Pay, come confermato in via ufficiale, si trasformerà nel giro di qualche tempo in Meta Pay, cambiando radicalmente nei prossimi mesi.

Di recente Meta ha avuto modo di confermare un grosso cambiamento per quel che concerne Facebook Pay, il servizio di pagamento che adesso, come svelato in via ufficiale da parte della compagnia, si chiamerà Meta Pay.

Abbiamo a che fare con un cambio che al momento non riguarda molte funzionalità, considerando che si parla in effetti più che altro di piani futuri della compagnia che dovrebbe venire applicati dalla stessa nel corso dei prossimi mesi. L’obiettivo di Meta attualmente è quello di permettere agli utenti di conservare le proprie valute e beni digitali attraverso Meta Pay, al fine di poterli portare ovunque interagendo anche con questi nel corso della loro funzione dell’esperienza del metaverso, la quale come sappiamo è uno dei punti cardine al quale la compagnia sta lavorando.

C’è da dire che nonostante il cambiamento sia stato all’effettivo utilizzo da parte della compagnia, non sappiamo quando e quali funzionalità arriveranno, considerando che si è parlato semplicemente di novità che verranno annunciate in futuro da parte del colosso del mondo del metaverso.

Non resta quindi che rimanere in attesa di novità da parte della compagnia, che considerando l’andamento spedito dovrebbe avere modo di comunicare delle piacevoli notizie nel giro di non troppo tempo.