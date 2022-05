Ezra Miller: diffuso il video dell’arresto dell’attore alle Hawaii

TMZ ha diffuso il video del primo arresto alle Hawaii di Ezra Miller, l’interprete protagonista di The Flash e della trilogia di Animali Fantastici, che negli ultimi tempi sta spesso finendo nelle vicende di cronaca per i suoi comportamenti al limite. Le riprese provengono dalla bodycam di un agente di polizia.

Ecco il video del primo arresto di Ezra Miller diffuso online.

Durante il filmato si può notare come l’interprete diventi sempre più aggressivo a mano a mano che comprende che la polizia ha intenzione di arrestarlo. Inizialmente Miller dichiara di essere solito riprendere e filmare quando viene aggredito per realizzare degli NFT.

Ezra Miller è stato arrestato per la prima volta dopo aver scatenato un litigio all’interno del Margarita Village bar in cui si stava svolgendo un karaoke. Il 29 marzo Miller è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 500 dollari, mentre la coppia aggredita ha chiesto un ordine restrittivo nei suoi confronti. A causa di tutto ciò era stato riportato che il 30 marzo Warner Bros. e DC si erano incontrate per capire meglio cosa fare del futuro dell’attore. Successivamente questa voce è stata smentita.

Secondo quanto riportato dai siti locali delle Hawaii, Ezra Miller sarebbe stato nuovamente arrestato per aggressione alcune settimane fa. Nonostante ciò il suo ruolo come Flash non è al momento in discussione.