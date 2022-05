App Store e Google Play Store: oltre 1,5 milioni di app non ricevono aggiornamenti

Un vero e proprio cimitero delle app abbandonate: sono 1,5 milioni quelle che non ricevono aggiornamenti da anni. In futuro rischiano di diventare la maggioranza.

Secondo una stima, sono oltre 1,5 milioni le app abbandonate. Sono disponibili nei cataloghi dell’App Store e del Play Store, ma non vengono aggiornate da moltissimo tempo. In alcuni casi, le app non ricevono un update da oltre mezzo decennio.

Lo rivela uno studio di Pixalate. Alla fine del primo trimestre del 2022, le applicazioni abbandonate sarebbero appunto 1,5 milioni. Sono distribuite quasi equamente tra iOS e Android. 869.000 sono nel catalogo del Play Store e 650.000 in quello dell’App Store. Ovviamente alcuni nomi sono ricorrenti: nel senso che se un’app non riceve aggiornamenti per Android molto probabilmente non li riceve nemmeno per iOS.

Durante il quarto trimestre del 2021 e nel primo trimestre del 2022, 1,3 milioni di app hanno ricevuto almeno un aggiornamento. Insomma, le app aggiornate di recente sono numericamente inferiori a quelle ‘defunte’. Il dato è ancora più eclatante: sui due app store sono presenti circa 5 milioni di app. Significa che quelle defunte e abbandonate al loro destino dai rispettivi sviluppatori ammontano circa al 30% di tutte le app esistenti.

Ci sono poi, continua l’analisi di Pixalate, ben 314mila app che non vengono aggiornati da oltre 5 anni. 184.000 di queste sono sullo store di Apple, 130mila sono invece sul Google Play Store.

Non è un problema di poco conto: un’app che non viene aggiornata da diversi anni rischia di non essere compatibile con gli smartphone più recenti. Rischia anche di essere un potenziale problema per la sicurezza del consumatore. Non ci stupirebbe se, nell’immediato futuro, Apple e Google decidessero di aggiornare le loro policy, cancellando in automatico le app che non ricevono aggiornamenti da almeno 24 mesi.