Terre Furiose 2022: giochi di ruolo, live Twitch e la presentazione del libro “Furioso” dal 28 al 29 maggio a Garfagnana

Il 28 e il 29 maggio, a Castelnuovo di Garfagnana (LU), sarà un fine settimana imperdibile non solo per gli appassionati di letteratura, per gli amanti dell’Ariosto, per i turisti alla scoperta delle bellezze italiane e toscane, ma anche per gli appassionati di gioco di ruolo, dell’immaginario fantastico, di fantasy art e di cultura partecipata grazie a Terre Furiose 2022. Un perfetto scambio tra il pubblico e i content creator che saranno presenti nel comune toscano insieme ad alcuni dei narratori contemporanei più apprezzati tra cui: Luca Enoch, Licia Troisi, Roberto Recchioni, Luigi Ficacci, Andrea Angiolino, Luca Zontini, Paolo Barbieri, Luca Raina, Laura “La Madre dei Draghi” Grossi, Sara “Kurolily” Stefanizzi, Roberto Ortu di InnTale, Ivan Cavini insieme all’Associazione Italiana Studi Tolkieniani… finalmente gli storyteller del mondo fantastico verranno a sciacquare i panni nelle acque del Serchio.

Dopo gli incontri di aprile sull’immaginario ariostesco in compagnia di Franco Cardini (con Il duello, la guerra e la virtù dei cavalieri antichi) e Adrian Fartade (La luna di Ariosto. Lo spazio tra immaginazione e scienza), realizzati da un’idea di Alessandro Benassi, il programma di Terre Furiose esploderà in una due giorni densa di iniziative volte a rimanere nella storia. L’unione tra passato e presente, tra forme narrative classiche e attuali, saranno indagate e sperimentate come mai prima d’ora, all’insegna della contemporaneità e della contaminazione dei linguaggi.

Luca Zontini e Paolo Barbieri, due dei più importanti artisti italiani di arte fantastica e autori insieme a Dany Orizio e Lucio Parrillo dell’installazione di fantasy art realizzata davanti al Teatro Alfieri, accompagneranno il pubblico alla scoperta di Castelnuovo e saranno protagonisti di una rassegna di eventi dedicati alla cultura pop e alla fantasy moderna, come l’incontro Dall’Orlando Furioso alla Digital Fantastic Art (sabato 28 alle 15.00 al Teatro Alfieri).

Un team di Game Master sarà pronto a far vivere al pubblico l’esperienza del gioco di ruolo a chiunque vorrà calarsi nell’ambientazione della Garfagnana ariostesca (sabato e domenica a partire dalle 10.00, sotto il Loggiato Porta), grazie ad Acheron Games e all’associazione Il Kraken.

Anche Mondadori scenderà in campo: la più importante casa editrice del fantastico ha scelto il contesto di Terre Furiose per presentare in anteprima “Furioso” il nuovo libro di Simone Laudiero, Carlo Bassetti, Fabrizio Luisi, Pier Mauro Tamburini, in uscita in tutte le librerie il 31 maggio. Sarà La Madre dei Draghi insieme al direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina, a moderare l’incontro (sabato 28 maggio, 17.30, piazza delle Erbe).

Sarà sempre attraverso il gioco di ruolo che Licia Troisi, La Madre dei Draghi e Kurolily dialogheranno sull’inclusività del fantasy durante il dibattito Non è solo per… : il gdr per tuttə (sabato 28, alle 18.30, piazza delle Erbe).

Culminerà in una bellissima “ruolata” finale dal vivo al Teatro Alfieri e online sul canale Twitch di Lucca Comics & Games (domenica 29 dalle 11.00) il ciclo di sessioni di gioco di ruolo avviato a gennaio durante il quale i quattro storyteller e grandi autori del fantastico Luca Enoch, Roberto Recchioni, Vanni Santoni e Licia Troisi hanno vestito i panni dell’Ariosto in compagnia di Mauro Longo (master), del team di Acheron Games, del divulgatore Luca Raina, della creator digitale La Madre dei Draghi (youtuber conosciuta dai più giovani per la sua pagina “Meme of Thrones”) e del giornalista Lorenzo Fantoni. Per l’occasione saranno presenti anche Kurolily e Roberto Ortu di InnTale, in veste di ospiti speciali per questa ultima sessione insieme. Ancora una volta, grazie a Lucca Comics & Games, si romperanno le convenzioni e si porterà a teatro, in un’ambientazione unica tipicamente italiana, un’attività che fino ad oggi è stata un’esclusiva del web.

Grazie alla collaborazione con Acheron Games e Mauro Longo, l’avventura presentata su Twitch e giocata assieme agli ospiti in live, diventa anche un compendio del gioco di ruolo Brancalonia. Per l’evento, infatti, verrà stampato il manuale in edizione limitata contenente ambientazione, mappe, informazioni, personaggi e dettagli per ripercorrere il viaggio dell’Ariosto nell’ambientazione spaghetti fantasy made in Italy. Il manuale sarà presentato in anteprima durante la due giorni e verranno distribuite gratuitamente alcune copie promozionali a chi vorrà provare a vestire i panni ariosteschi giocando presso i tavoli allestiti sotto il Loggiato Porta a Castelnuovo.

Chiuderanno le due giornate due concerti esclusivi in piazza delle Erbe. Sabato 28 maggio alle 21.30 sarà la volta degli Animeniacs Corp con Neverland, un musical sul mondo fantastico e cinema di animazione. Mentre domenica 29 ci saluteremo con il concerto dei Corte di Lunas.

“Terre Furiose” è il progetto nato per celebrare i 500 anni dall’arrivo di Ludovico Ariosto in Garfagnana, promosso dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana e realizzato dall’amministrazione insieme a Lucca Crea (società del Comune di Lucca che gestisce e organizza eventi culturali e manifestazioni come Lucca Comics & Games), con il patrocinio della Regione Toscana, grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, a Idrotherm 2000, e alla collaborazione con Promo P.A. Fondazione.