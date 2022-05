La vera svolta arriverà con l’iPhone 15? Addio Lightning, USB-C su tutti i modelli

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, gli iPhone 15 previsti per il 2023 dovrebbero portare ad una vera e propria rivoluzione in casa Apple. Addio Lightning?

L’iPhone 14 dovrebbe portare con sé diverse novità, ma – come sembra ormai evidente – molte di queste saranno confinate ai modelli di fascia alta, ossia gli iPhone 14 Pro e Pro Max. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, gli iPhone 15 previsti per il 2023 dovrebbero invece portare ad una vera e propria rivoluzione in casa Apple.

Sembra che gli iPhone 15 abbandoneranno finalmente l’ingresso Lightning e che questo verrà sostituito dall’USB-C. Come del resto vuole l’Unione Europea.

Il mio ultimo sondaggio indica che l’iPhone 2H23 abbandonerà definitivamente la porta Lightning, che verrà sostituita dallo standard USB-C. USB-C dovrebbe migliorare la velocità di trasferimento dati, oltre che la velocità di ricarica degli smartphone. Questo ad un livello hardware, ma le specifiche finali dipenderanno ovviamente dal supporto offerto da iOS

scrive l’analista nel suo ultimo bollettino. Nella stessa analisi, Kuo menziona anche gli ovvi benefici per le aziende che oggi forniscono gli ingressi UBC-C ad Apple, che è già presente sugli iPad di ultima generazione. “Nei prossimi due anni diventeranno il fulcro del mercato”.

In passato alcune indiscrezioni avevano menzionato la possibilità che anche i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max avrebbero finalmente avuto un ingresso Lightning, ma rimane un rumor privo di conferme. In compenso, sappiamo con una discreta certezza che i nuovi top di gamma non avranno il notch e che dovrebbero avere anche uno schermo leggermente più grande.