Google Traduttore: arriva la cronologia delle traduzioni

Google Traduttore si è aggiornato con un’utile funzionalità per tutti coloro che sfruttano le potenzialità del programma usando un account, e che in questo modo possono contribuire a un ecosistema particolarmente comodo e utile con cui interagire.

Abbiamo nello specifico a che fare con una vera e propria cronologia di tutte le traduzioni effettuate, attraverso la quale risulta possibile controllare nel giro di solamente qualche secondo, anche fra più dispositivi, quali sono le frasi che si ha deciso per un motivo o per un altro di tradurre, magari usando il tutto su uno stesso account al fine di copiare il testo fra device diversi.

Per evitare che ciò avvenga, come confermato e spiegato sulle pagine di PhoneArena, è sufficiente assicurarsi di tradurre senza utilizzare un qualunque account, il che farà perdere quindi i dati.

Nel caso in cui si voglia invece per un motivo o per un altro cancellare le traduzioni precedenti, per fortuna viene messa a disposizione degli utenti un’utile funzionalità direttamente nelle impostazioni che permette di cancellare la cronologia nel giro di solamente qualche operazione, rendendo quindi di nuovo il tutto pulito come se si trattasse del primo utilizzo della piattaforma.