Apple svela la sua strategia per il futuro: priorità a pubblicità e sport in streaming

Nel futuro di Apple la divisione advertising e streaming giocheranno un ruolo sempre più importante. Il colosso di Cupertino vuole dare maggiore priorità ai servizi, dove vede importantissime opportunità di crescita.

I dati parlano chiaro: nel 2021 Apple ha ottenuto 3,7 miliardi di dollari di fatturato dalle pubblicità sull’App Store. Una cifra che può sembrare irrisoria, se raffrontata con il fatturato complessivo dell’azienda. Eppure si tratta di una voce d’entrata in crescita del 238% su base annua. Nel 2022 Apple prevede di raggiungere i 5,5 miliardi di dollari di fatturato.

Almeno in parte è merito della App Tracking Transparency introdotta con la versione 14.5 di iOS. Apple ha azzoppato le pubblicità su Facebook e Google, così gli sviluppatori si sono rivolti in massa alla nuova piattaforma pubblicitaria di Apple per promuovere i loro prodotti. Nel frattempo, Apple ha anche spostato i pezzi della sua scacchiera per potenziare ulteriormente la divisione. Peter Stern, che era uno dei vp della divisione pubblicità, ora si occupa interamente del nuovo pacchetto di servizi Apple One. Nello stesso periodo, Todd Teresi è stato messo a capo del programma advertising.

Apple poi punta ad aumentare la competitività di Apple TV+. L’asso nella manica – quantomeno negli USA – potrebbe essere lo sport. L’azienda ha già chiuso un accordo per portare il football americano della NFL sulla piattaforma. Apple ha già anche stretto una partnership con la MLB, la più importante federazione di Baseball.