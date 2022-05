Meta: il primo negozio fisico apre in California

Come da poco riportato dalle pagine di CNBC, finalmente un progetto di Meta ormai discusso da molto tempo è stato portato “a termine”, dato che si parla nello specifico dell’apertura di un vero e proprio negozio fisico pensato per contenere i prodotti della compagnia, il quale si presenta con delle possibilità davvero interessanti. Come spiegato nel report, il luogo conta un totale di quasi 140 metri quadri, risultando quindi alquanto ampio ma comunque non immenso, e si presenta con l’obiettivo di mettere in mostra i prodotti della compagnia.

Parliamo di Quest 2, Portal e Ray-Ban Stories del colosso, in attesa del debutto di nuovi articoli pensati per portare avanti l’idea di metaverso a cui sta puntando Mark Zuckerberg ormai da qualche tempo. Parliamo nel primo caso del visore con focus nel mondo dei videogiochi e non solo, che da solo è in grado di trasportare gli utenti nel metaverso, nel secondo di un device utile per chiamate e comunicazione, e infine degli occhiali realizzati in collaborazione con Ray-Ban in grado di scattare foto e riprendere video, oltre che di caricarli sulle piattaforme social.

C’è da dire che nonostante il focus della compagnia restino ovviamente i negozi online, in realtà per fornire al meglio l’idea di metaverso del colosso dei luoghi fisici hanno modo di tornare particolarmente utili grazie alla possibilità di poter mettere mano sui prodotti in un ambiente reale provandoli al meglio, con l’obiettivo di capire se si tratta di novità adatte alle proprie esigenze e scoprendo le varie possibilità.

Senza dubbio una trovata alquanto interessante per tutti coloro che si trovano scettici rispetto al futuro di questo universo o magari non hanno ancora avuto modo di metterci mano, poiché magari non ne sono venuti a conoscenza tempo a dietro, e possono in questo modo senza alcun costo scoprire di più sul tutto.