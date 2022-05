Lex Netflix, questa domenica gli svizzeri voteranno un referendum sui colossi dello streaming

Questa domenica gli svizzeri voteranno un referendum per l'introduzione della cosiddetta "tassa su Netflix". Ecco cosa prevede il quesito.

10—Mag—2022 / 10:18 AM

La Svizzera tenta la strada dell’Unione Europea. La federazione elvetica valuta l’introduzione di una tassa sui colossi dello streaming on-demand, come Netflix. Gli elettori svizzeri sono chiamati ad esprimersi questa domenica, quando dovranno votare un referendum per approvare o bocciare la proposta.

Se approvata, Netflix, Disney+ e tutte le altre piattaforme dovranno destinare almeno il 4% del loro fatturato alla realizzazione di film, serie TV e documentari prodotti in Svizzera. Non solo: almeno il 30% del catalogo delle piattaforme dovrà essere costituito da contenuti prodotti in Europa.

Una proposta che non piace a tutti. I critici parlano di colbertinismo cinematografico e sostengono che la legge potrebbe disincentivare la presenza dei colossi in Svizzera, portando anche ad un aumento del costo degli abbonamenti.

«La Svizzera non è un negozio self-service per le grandi società globali, che qui vendono gli abbonamenti più costosi, guadagnano molti soldi e poi li investono altrove», ha spiegato a tutti.ch il ministro della cultura Alain Berset. «Il nostro compito è di difendere gli interessi della Svizzera».

Per il momento Netflix non sembra particolarmente ostile alla proposta. «Nutriamo un grandissimo rispetto per il processo decisionale alla base della democrazia svizzera, pertanto rispetteremo il risultato del referendum», ha annunciato un portavoce dell’azienda americana.

Nella stessa giornata, gli elettori dovranno anche esprimersi su un altro quesito referendario. L’oggetto? L’aumento dei finanziamenti a sostegno delle iniziative dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Laddove quest’ultima proposta dovesse venire bocciata, la Svizzera rischia l’esclusione dallo spazio Schengen. I sondaggi più recenti sembrano indicare che entrambe le proposte verranno approvate.