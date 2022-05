iPhone 14 senza Touch ID sotto al display? Potrebbe arrivare negli iPhone 15

Non sappiamo sé e quando Apple avrà modo di inserire all’interno dei suoi schermi il Touch ID, il quale risulta ormai da anni particolarmente chiacchierato come feature aggiuntiva che potrebbe giungere negli articoli del colosso di Cupertino.

Sembra purtroppo che anche per quest’anno, con i nuovi dispositivi che dovrebbero venire rilasciati nel corso del mese di settembre 2022, la situazione non si evolverà in maniera positiva in tal senso, ma c’è da dire che la feature potrebbe giungere con il debutto degli iPhone 15 il prossimo anno.

A fornire anticipazioni sul tutto è stato un recente brevetto legato alle fibre ottiche sotto al display, che potrebbe essere utilizzato per ottenere le informazioni delle impronte digitali. Pare fin troppo presto perché questo possa giungere nei prossimi gioiellini, ma di sicuro lo sviluppo di questo metodo di trasmissione avanzato dovrebbe avere modo di rendere il tutto possibile nel giro di non troppo tempo.

Non sappiamo sé e quando il tutto potrebbe venire implementato in ogni caso, considerando che magari in fase iniziale il tutto potrebbe arrivare in esclusiva per gli iPhone Pro, come avviene in alcuni casi per varie migliorie, come ad esempio il display ProMotion dell’ultima serie 13.