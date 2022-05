WhatsApp: nuovi dettagli sul multi-dispositivo mobile

Il multi-dispositivo di WhatsApp sta per giungere come confermato anche per mobile, con gli utenti che potranno collegare sempre più dispositivi.

WhatsApp si aggiornerà in futuro al fine di permettere agli utenti di collegare un numero maggiore di dispositivi, in quanto non si parlerà solamente del mondo desktop, ma anche della possibilità di collegare al proprio account senza che siano necessari ulteriori numeri smartphone e tablet.

Il tutto era già stato anticipato tempo a dietro dalle pagine di WABetaInfo, note per le molte anticipazioni relative al mondo di WhatsApp, le quali hanno ancora una volta approfondito la quesitone, confermando ulteriori dettagli.

Siamo infatti ora a conoscenza del fatto certo che il tutto arriverà sia su Android che su iOS, oltre che come appena accennato sarà possibile fruire del tutto sia su telefono che con un qualunque tablet, anche se ovviamente resterà da vedere quali saranno le relative limitazioni della modalità nota come companion, pensata per rendere l’esperienza ancora più comoda.

Al momento, non è chiaro quando finalmente il team al lavoro sulla piattaforma di messaggistica avrà modo di integrare il tutto attraverso un aggiornamento ufficiale, dato che per il momento si si tratta solamente di indizi ottenuti attraverso la beta dell’app e non di comunicazioni ufficiali arrivate direttamente da parte della compagnia.