Norvegia verso lo stop agli incentivi sulle auto elettriche

Benefit e incentivi per le auto elettriche verso la fine? Il governo della Norvegia starebbe valutando di tagliare, almeno in parte, i benefici concessi ai proprietari di auto elettriche. Dopo aver condotto, con successo, un’importante piano di conversione del parco auto circolante verso l’elettrico, ora il governo vuole incentivare l’utilizzo di forme di trasporto alternative.

«È fantastico che le persone utilizzino le auto elettriche, ma non è affatto positivo che le persone si spostino in macchina nei centri urbani affollati invece di andare a piedi, in bicicletta o utilizzare i mezzi pubblici», ha dichiarato Jon-Ivar Nygård, ministro dei trasporti della Norvegia.

Il Governo non ha ancora svelato in che modo intende tagliare gli incentivi sull’acquisto delle auto elettriche e al momento non è ancora stata presa una decisione definitiva. Ad aprile il 74,1% delle nuove immatricolazioni provenivano dal mercato delle auto elettriche. A marzo il dato aveva raggiunto l’86.1%. Le auto a motore endotermico sono ormai una minoranza.

Oggi gli incentivi sono estremamente generosi: niente IVA sull’acquisto degli EV, e le tasse sull’acquisto sono inferiori del 50% rispetto a quelle imposte sulle auto tradizionali. Il governo ha già cancellato gli incentivi sulle auto ibride.

Ma questa corsa all’acquisto delle auto elettriche, commenta il governo, avrebbe anche portato ad un’importante aumento del traffico. La possibilità che gli incentivi per l’acquisto di EV vengano rimossi è stata già aspramente contestata dalle principali associazioni dell’industria automobilistica.