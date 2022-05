Gli hacker sabotano la parata militare di Putin, messaggi contro la guerra sulle Smart TV dei russi

La parata militare per il Giorno della Vittoria organizzata dal governo russo è stata sabotata da una serie di attacchi informatici. Questa volta gli hactivisti hanno colpito le smart TV della popolazione russa, diffondendo messaggi di solidarietà nei confronti dell’Ucraina.

“Le vostre mani sono sporche del sangue di migliaia di ucraini e centinaia di bambini morti ammazzati”, recita uno dei messaggi condivisi dagli hacker sulle smart TV. “Le vostre TV e il vostro governo vi stanno mentendo. Basta guerra!”.

I messaggi comparivano al posto della normale descrizione del programma in onda. Gli hacker hanno modificato le descrizioni di alcuni dei principali canali della TV russa, tra cui Russia-1, Channel 1 e NTV-Plus.

This morning the online Russian TV schedule page was hacked

The name of every programme was changed to "On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war" pic.twitter.com/P2uCNz8cqa

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 9, 2022