Elvis: la prima clip del film mostra il cantante trasformarsi in un supereroe del rock

La prima clip del film Elvis mostra l'iconico cantante esibirsi per la prima volta, trasformando completamente la reazione del pubblico.

09—Mag—2022 / 10:17 AM

Considerando che il regista Baz Luhrman ha definito il film su Elvis come un sorta di cinecomics, ed il personaggio protagonista come un supereroe del rock, la prima clip mostra come questi elementi coincidano perfettamente.

Ecco la prima clip di Elvis in cui vediamo l’interprete Austin Butler salire per la prima volta sul palco trasformando completamente il pubblico in sala.

Baz Luhrman ha così definito l’effetto cinecomics del film:

Vedrete la storia di Elvis, ma sarà realizzata in una maniera tale da raggiungere le nuove generazioni. Mentre guardavo qualche spezzone pensavo al fatto che sembrasse un film supereroistico, e questo anche perché Elvis è come una sorta di supereroe. Lui arriva dal nulla, e poi sale così in alto, trova la sua Kryptonite, ed anche l’amore. Tutto questo crea una sorta di deriva tragica potente.

Il lungometraggio su Elvis farà il suo esordio al cinema il 24 giugno, ma a maggio approderà al Festival di Cannes, permettendo alla critica, e non solo, di dare delle prime impressioni sul biopic musicale dedicato all’iconico Elvis Presley.

Dal regista candidato all’Oscar Baz Luhrmann arriva Elvis della Warner Bros. Pictures, con protagonisti Austin Butler e il Premio Oscar Tom Hanks. Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Butler), viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco temporale di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).