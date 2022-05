Avatar: The Way of Water, primo teaser trailer del film di James Cameron

Arriva finalmente online il primo teaser trailer di Avatar: The Way of Water, secondo film della saga ideata e diretta da James Cameron.

Dopo essere stato presentato in allegato alle copie cinematografiche di Doctor Strange nel Multiverso della follia, arriva anche online il primo teaser trailer del chiacchieratissimo film di James Cameron Avatar: The Way of Water, secondo film della saga sci-fi partita 13 anni fa con incassi stratosferici ma poi rimasta in stand-by per molti anni. Il 16 dicembre si torna su Pandora!

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film vede nel cast Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Questa la sinossi della pellicola:

Ambientato più di una decade dopo gli eventi del primo film, Avatar: The Way of Water comincia a raccontare la storia della famiglia Sully (composta da Jake, Neytiri e i loro bambini) delle loro tribolazioni, del viaggio che conducono per tenersi vicendevolmente al sicuro, delle battaglie che combatteranno per restare vivi, e delle tragedie devo sopportare.

