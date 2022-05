Gli Xiaomi Pro Max potrebbero arrivare entro la fine del 2022

Ricordando quanto fatto da Apple nel corso degli ultimi anni, nel giro di solamente qualche mese il noto colosso cinese Xiaomi potrebbe avere modo di portare sul mercato un dispositivo Pro Max. Si parla nello specifico degli smartphone Xiaomi 12, ormai rilasciati da diverso tempo, ma come di recente emerso non ancora a quanto pare pronti a venire abbandonati dalla compagnia, la quale visto il successo della serie sarebbe pronta a introdurre dei nuovi modelli al fine di migliorarla ulteriormente.

Come spiegato sulle pagine di GizChina, il noto leaker Digital Chat Station ha approfondito sulla piattaforma di Weibo la questione. Parliamo di un utente che in genere non sbaglia un colpo, riuscendo infatti a fornire sul social network delle novità per quel che concerne il mondo della tecnologia, soprattutto per quando riguarda Xiaomi, di volta in volta. Purtroppo però, in questo caso i dettagli non sono molti, se non il presunto rilascio entro la fine dell’anno.

Gli Xiaomi Pro Max dovrebbero di sicuro avere degli schermi maggiormente grandi rispetto a quanto visto con i semplici Pro, almeno stando a quanto suggerisce il nome, anche se le novità potrebbero non essere solo queste, considerando infatti che la versione già disponibile si presenta con un display da 6,73 pollici.

Non è infatti da escludere che il colosso decida di inserire una batteria maggiormente all’avanguardia in termini di capienza, visto che sarebbe richiesta più energia al fine di sostenere gli schermi per lunghi periodi. Resta comunque possibile che si opti anche per un cambio di SoC, magari fotocamere, e di funzionalità dei dispositivi. Va comunque detto che al momento si tratta di semplici speculazioni, e che la compagnia non ha avuto modo di annunciare i device in alcun modo, per cui non resta che attendere maggiori novità da Xiaomi stessa.