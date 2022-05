Elvis: l’ex moglie Priscilla elogia il film di Baz Luhrmann

Priscilla Presley si è espressa sul film Elvis di Baz Luhrmann, che farà il suo esordio al cinema il 24 giugno, e che avrà la sua premiere al Festival di Cannes 2022. Priscilla ha potuto vedere in anteprima il lungometraggio e lo ha elogiato.

Ecco le parole dell’ex moglie di Elvis:

Baz Luhrmann ha organizzato una proiezione privata alla Warner Bros. per me e Jerry Schilling. La storia mette al centro Elvis ed il colonnello Parker. Si tratta di un racconto brillante e molto creativo, che solo Baz poteva realizzare. Austin Butler nei panni di Elvis è eccezionale. A metà del film io e Jerry ci siamo guardati dicendoci ‘Wow!’ Austin sapeva di dover vestire dei panni pesanti, era molto nervoso, ma è stato bravo. Tom Hanks ha fatto il colonnello Parker, e come lo ha interpretato! Ci sono due lati di questa persona che io e Jerry abbiamo conosciuto. La storia, come sapete, non ha un finale felice. Credo che grazie al film capirete un po’ di più il percorso di Elvis, grazie ad un regista che ha messo il suo cuore e la sua anima in questo lungometraggio.