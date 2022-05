Windows: arriva una nuova Game Bar per gli Insider

Mentre lavora al fine di rendere il suo nuovo sistema operativo, Windows 11, via via sempre più completo, Microsoft non abbandona anche quanto fatto in passato e sviluppa infatti diversi aggiornamenti atti a rendere migliore il suo ecosistema, anche per quel che concerne il mondo del gaming su PC.

Il colosso di Redmond, infatti, continua a supportare questo mercato grazie ai suoi ultimi due sistemi operativi e alla presenza di tutti i giochi Xbox per computer, come anche dell’abbonamento PC Game Pass. Ecco quindi che gli Insider di Windows hanno avuto modo di provare una nuova Game Bar.

Tuttavia, grazie al nuovo update, la Game Bar è cambiata su Windows, e permette usando un controller di accedere a una versione maggiormente ridotta che fornisce anche un accesso rapido a tre giochi con cui potersi divertire fin da subito

Si tratta del classico layout attivabile su ogni computer e pieno di funzionalità, il quale può essere attivato con una combinazione di tasti o con il classico bottone centrale dei controller Xbox, il quale quindi nel giro della pressione di un singolo tasto permette di accedere alle novità, e che ora è quindi migliorato notevolmente per la felicità degli utenti.