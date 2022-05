Thor: Love and Thunder – Natalie Portman e Chris Hemsworth in costume nella nuova immagine

Empire ha rivelato un'immagine con Natalie Portman e Chris Hemsworth insieme in Thor: Love and Thunder. Entrambi indossano il costume.

Empire ha da poco condiviso una nuova immagine tratta da Thor: Love and Thunder, in cui i protagonisti sono Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, e Chris Hemsworth come il Dio del Tuono. Si tratta della prima volta che i due vengono mostrati insieme, e per giunta entrambi con il costume da supereroi.

Qui sotto trovate l’immagine di Empire tratta da Thor: Love and Thunder con Chris Hemsworth e Natalie Portman.

Descrivendo questo ricongiungimento tra Jane Foster e Thor che si vedrà nel film, Chris Hemsworth ha detto:

Lei ha vissuto la sua vita nel frattempo, e Thor ad un certo punto vedrà l’amore della sua vita tornare sulla scena, vestito come lui. Si tratta di un momento che gli fo****rà il cervello.

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.