Zerocalcare annuncia in un video un progetto per Netflix

Zerocalcare ha annunciato in un breve video una nuova collaborazione con Netflix per un progetto, al momento, segretissimo.

Un breve video di Zerocalcare che è stato pubblicato su Netflix Italia ha permesso agli appassionati di apprendere che il fumettista romano sta lavorando ad un nuovo progetto per la piattaforma streaming. Chiaramente si tratta di una notizia che farà la felicità di tutti coloro che hanno amato Strappare Lungo i Bordi.

Ecco il video con l’annuncio di Zerocalcare.

Questa è la descrizione del progetto offerta dalla piattaforma:

Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing. Tornano il mondo narrativo, il linguaggio unico ed i personaggi inconfondibili dell’universo del grande fumettista romano. Fra le novità del progetto: il formato, con sei episodi da circa mezz’ora che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all’autore.

Ricordiamo che Strappare Lungo i Bordi è uscito su Netflix lo scorso novembre, riscuotendo molto successo, e lanciando il fumettista di Rebibbia anche in un contesto diverso, quali è quello delle serie d’animazione.

A questo punto il nuovo progetto si baserà su un altro dei suoi fumetti, o sarà un’opera totalmente originale? Lo scopriremo lungo il percorso.

Questa è la descrizione ufficiale offerta dalla piattaforma streaming del cartone Strappare Lungo i Brdi :

Strappare lungo i bordi è la storia di un viaggio complicato che Zerocalcare fa con i suoi amici Sarah e Secco. Lungo la strada, emergeranno episodi della sua vita solo apparentemente scollegati tra di loro, ma che alla fine riveleranno un significato profondo.

Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi è la prima serie d’animazione di Zerocalcare ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancano personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce è di Valerio Mastandrea.