The Beekeeper: David Ayer dirigerà Jason Statham nel film action

Il regista di Suicide Squad e Jason Statham insieme per un film action dal titolo The Beekeper: è questa la coppia che Miramax ha formato per uno dei suoi nuovi progetti. David Ayer farà la regia di The Beekeper, mentre Jason Statham ne sarà il protagonista. Sembra che da questo film ci sia l’obiettivo di creare un franchise.

La storia, nonostante il titolo, non ha a strettamente a che fare con l’apicoltura, considerando che il protagonista è spinto da un proposito di vendetta che lo porterà a mettere in gioco degli interessi nazionali. E questo perché il personaggio si rivelerà essere stato membro di una organizzazione molto potente, conosciuta come i Beekeepers.

La sceneggiatura del progetto è stata scritta da Kurt Wimmer (Salt) ed è stata venduta alla Miramax lo scorso anno. Statham and Wimmer faranno da produttori assieme a Bill Block della Miramax e Chris Long di Cedar Park Studios.

Lo stesso Block ha dichiarato: