Netflix sta producendo una serie ambientata all’interno di un Blockbuster

Netflix sta producendo una serie TV su Blockbuster, il defunto colosso del videonoleggio che ha segnato un’epoca. L’ultima amara beffa, in un certo senso: tra le cause di morte di Blockbuster c’è sicuramente anche l’avanzata dello streaming on-demand.

Non è un documentario, ma una serie di genere comedy che riprende almeno in parte lo spirito di The Office. I protagonisti sono due dipendenti di uno degli ultimi punti in vendita ancora in vita della catena, e sono rispettivamente interpretati da Randall Park e Melissa Fumero.

La serie si chiamerà molto semplicemente Blockbuster e giocherà con la nostalgia amara degli anni 90 e primi 2000. In queste ore Netflix ha condiviso una prima foto direttamente dal set della produzione.

La serie potrebbe già uscire entro la fine del 2022, ma per il momento di certo c’è poco o nulla. Non sappiamo nemmeno quando uscirà il primo trailer.

Netlfix non è l’unica azienda interessata a resuscitare la magia dei tempi di Blockbuster. Un gruppo di appassionati e investitori nel campo delle criptovalute ha formato un DAO – acronimo di organizzazone decentralizzata – con lo scopo di rilevare il marchio Blockbuster e lanciare una nuova piattaforma per il videonoleggio. Una sfida folle e rischiosa, ma dal mondo delle criptovalute ci si aspetta questo e altro.