First Kill: le prime immagini della serie Netflix in stile Buffy l’Ammazzavampiri

Netflix ha diffuso le prime immagini della serie TV First Kill, si tratta di un teen drama con protagonista una giovane vampira ed una cacciatrice in stile Buffy. Sarah Catherine Cook e Imani Lewis sono le protagoniste, nei rispettivi ruoli di Juliette e Calliope, e che si vedono anche nelle foto diffuse.

Qui sotto trovate le prime immagini di First Kill, con le protagoniste Juliette e Calliope, che oltre ad essere coinvolte nei combattimenti vampireschi, svilupperanno anche una tensione romantica reciproca che le porterà a interrogarsi sui loro rispettivi ruoli.

Tutt’attorno alle protagoniste si muoveranno il clan di vampiri dei Fairmont, composto da Elizabeth Mitchell (Margot), Will Swenson (Sebastian), Gracie Dzienny (Elinor) e Dylan McNamara (Oliver) e quello dei Cacciatori di mostri, i Burns: Aubin Wise (Talia), Jason Robert Moore (Jack), Dominic Goodman (Apollo) e Phillip Mullings Jr (Theo). A completare i ranghi, MK xyz nel ruolo di Tess, Jonas Dylan Allen in quello di Ben e Roberto Mendez come Noah.

La storia vede una vampira adolescente, Juliette, alle prese con il suo dover compiere la sua prima uccisione umana, per poter entrare effettivamente a far parte del clan in modo attivo; una volta messi gli occhi sulla giovane Calliope, scopre due verità scomode: la prima è che Calliope è l’erede di una pluridecorata famiglia di sterminatori di mostri, la seconda è che… le due si stanno innamorando. Come andrà a finire?

La serie sarà prodotta da Emma Roberts, veterana nel campo dei serial con componenti horror e thriller, come American Horror Story e Scream Queens. L’uscita è prevista per il 10 giugno.