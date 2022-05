Cobra Kai 5: il primo teaser rivela l’uscita della quinta stagione a settembre

Netflix ha già lanciato il primo teaser trailer di Cobra Kai 5, rivelando la data d’uscita dei nuovi episodi della serie TV che espande l’universo della saga di Karate Kid. La quinta stagione di Cobra Kai farà il suo esordio sulla piattaforma streaming il 9 settembre.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Cobra Kai 5 che annuncia la data d’uscita dei nuovi episodi.

Nel filmato possiamo vedere Terry Silver prendere il controllo della Cobra Kai per espandersi in nuove zone del territorio. Le sfide aumenteranno in questa quinta stagione, e vedranno Daniel unirsi con Chozen, proprio per sancire un’alleanza contro Silver.

Intervistati in occasione dei Producers Guild Awards (PGA) i creatori dello show, Jon Hurwitz, Josh Heald e Hayden Schlossberg, hanno così parlato della conclusione della quarta stagione, e dell’introduzione alla quinta:

Per la stagione 4 tutti sapevamo che ci stavamo muovendo in direzione del torneo, mentre per la stagione 5 nessuno sa dove stiamo andando. A parte noi, che l’abbiamo già creata! Ci sono un sacco di robe folli. Se siete fan del franchise, forse potreste ritrovare alcuni volti familiari, o forse no. Ci sarà… un bel po’ di karate!

Afferma Hurwitz.