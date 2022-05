Uncoupled: il teaser trailer della serie Netflix con Neil Patrick Harris

05—Mag—2022 / 9:53 AM

Netflix ha pubblicato il teaser della serie TV con protagonista Neil Patrick Harris dal titolo Uncoupled, che vedrà lo storico attore di How I Met your Mother interpretare un quarantenne che diventa single dopo una relazione durata 17 anni.

Qui sotto trovate il trailer di Uncoupled.

Oltre ad essere il protagonista di Uncoupled, Neil Patrick Harris ha fatto anche da produttore esecutivo del progetto, che è stato realizzato dagli MTV Entertainment Studios e da Jax Media. Le riprese dello show si sono svolte a New York.

Al centro di Uncoupled c’è il personaggio di Michael (interpretato proprio da Neil Patrick Harris), il quale pensa che la sua vita sia perfetta, fino a quando il marito non lo abbandona dopo 17 anni. Michael si dovrà quindi confrontare con il fatto di aver perso quello che considerava essere il suo punto di riferimento, e con l’essere un quarantenne single a New York.

Ricordiamo che Neil Patrick Harris è stato il grande protagonista di How I Met Your Mother, una delle serie comiche più importanti dello scorso decennio, che è durata per nove stagioni e ben 208 episodi dal 2005 al 2014.

Uncoupled sarà disponibile su Netflix dal 29 luglio.

