Twitch: calano gli spettatori, il boom della pandemia è ormai finito da tempo

Twitch: spettatori in calo dopo la fine del boost della pandemia. League of Legends e GTA 5 continuano ad essere i giochi più amati dagli utenti.

Crollano gli spettatori medi su Twitch, YouTube e Facebook. Le grandi piattaforme non sono riuscite a mantenere i numeri del 2020-2021, biennio in parte ‘dopato’ dalla pandemia. Lo rivela un rapporto di StreamLabs.

Su Twitch il numero di ore visualizzate cumulativamente dagli utenti non è variato rispetto all’ultimo trimestre del 2021, in compenso c’è stato un importante calo su base annua: -8,06% rispetto al Q1 del 2021.

Twitch continua ad essere la piattaforma per le dirette in streaming più utilizzata al mondo. Su 100 ore di contenuti in diretta visualizzati dagli utenti, 91,5 vengono spese su Twitch, a discapito di realtà concorrenti come YouTube, Facebook e Trovo. Il dato scende al 76% se si prendono in considerazione non le ore visualizzata, ma il numero di spettatori unici.

Rispetto ai picchi registrati all’inizio della pandemia, Twitch ha perso quasi 400 milioni di ore visualizzate. Ciononostante, rimane anche l’unica piattaforma ad essere cresciuta durante il trimestre appena concluso. Secondo StreamLab, Twitch sarebbe riuscita a contenere le perdite grazie alla nuova integrazione con le console Xbox – che avrebbe portato nuovi utenti – e grazie alla sezione ‘Just Chatting’.

Riot continua ad essere il publisher di maggiore successo su Twitch, grazie a giochi come League of Legends e Valorant. Bene anche la Rockstar, che con i suoi giochi ha totalizzato 556 milioni di ore visualizzate.