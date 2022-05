Sonos sta per lanciare un assistente vocale, arriva il prossimo mese con un update

Secondo il sito The Verge, Sonos sta per lanciare un suo nuovo assistente vocale. Sarà disponibile su tutti gli speaker con sistema operativo S2.

Anche Sonos avrà un suo assistente vocale proprietario. Una scommessa rischiosa, contando che perfino un gigante come Microsoft, con la sua Cortana, non è riuscito a vincere la concorrenza di Siri, Alexa e Google Assistant.

Ne parla The Verge: Sonos sta già lavorando da tempo ad un assistente vocale proprietario, che potrebbe arrivare sui prodotti di ultima generazione dell’azienda grazie ad un semplice aggiornamento firmware. L’update è previsto per il primo giugno, dunque tra meno di un mese.

Attualmente gli speaker di Sonos sono già compatibili con Google Assistant e Alexa, che offrono funzioni in teoria molto più complete di quelle che contraddistingueranno l’assistente dell’azienda americana. L’assistente vocale della Sonos è ottimizzato per la musica: consentirà infatti di controllare la riproduzione dei brani, cercare uno specifico album e via dicendo. Insomma, tutte funzioni che oggi sono già disponibili sia su Alexa che su Google Assistant.

Sta di fatto che il nuovo assistente arriverà su tutti i dispositivi della Sonos con sistema operativo S2. L’assistente dovrebbe chiamarsi Sonos Voice Control. Non resta che aspettare qualche settimana per saperne di più.