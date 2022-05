WhatsApp: le reazioni sarebbero in arrivo anche per le storie

Come sappiamo in via ufficiale, considerando anche che il tutto è già stato reso disponibile in beta per alcuni utenti, il team di WhatsApp avrà modo nel corso di un prossimo imminente aggiornamento di integrare le Reazioni all’interno della piattaforma, le quali permettono di rispondere a dei messaggi in maniera particolarmente veloce, utilizzando solamente un’emoji al fine di comunicare il proprio stato in merito a un qualunque contenuto.

Le pagine di WABetaInfo hanno però scoperto ulteriori a riguardo, anticipando come avviene sempre delle grosse novità prima che queste abbiano modo di venire integrate all’interno della nota app di messaggistica. Nello specifico, il portale avrebbe scoperto che le emoji saranno inserite anche per le storie della piattaforma, meglio noti come stati, accessibili con uno swipe verso destra ormai da moltissimo tempo.

Trattandosi di risposte veloci, non è quindi strano che il team abbia deciso di permettere questo tipo di opportunità di interazione fra gli utenti, anche se non sappiamo ancora nello specifico quando il tutto verrà reso disponibile e in che modo le risposte veloci in questione funzioneranno.

È già tuttavia emerso che dovrebbero risultare presenti un totale di 8 diverse reazioni come anche il fatto che la novità starebbe attualmente venendo sviluppata per la versione desktop di WhatsApp, ma che al contempo in futuro dovrebbe giungere un aggiornamento anche su Android e iOS, magari non ancora scovato dal noto portale ma comunque già in fase di testing da parte del team.

Parlando proprio del mondo desktop per WhatsApp, sembra che anche i lavori per quel che riguarda i sondaggi stiano avanzando, con la funzionalità in questione che permetterebbe in futuro di prendere in maniera veloce scelte con gli altri partecipanti di un qualunque gruppo, evitando la necessità di dover utilizzare delle applicazioni esterne per questo scopo.