Spider-Man: Sam Raimi smentisce l’idea del quarto film con Tobey Maguire

La presenza di Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home, e la regia di Sam Raimi per Doctor Strange nel Multiverso della Follia sembrano dei tasselli che potrebbero portare alla realizzazione di un quarto capitolo di Spider-Man, con il regista e l’attore protagonista di nuovo insieme. Ma lo stesso filmmaker ha smentito questa cosa.

Ecco cosa ha dichiarato a ScreenRant Sam Raimi sul possibile Spider-Man 4:

Non ho attualmente alcun piano per realizzare uno Spider-Man 4. I Marvel Studios stanno avendo molto successo con la nuova serie cinematografica di Spider-Man, e non so se una cosa del genere possa essere concretizzabile. Io non sto cercando di realizzarlo.

Nel frattempo Sam Raimi ha lavorato a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, un film in cui il regista sembra aver decisamente lasciato il segno, considerando che le prime recensioni parlano di un lungometraggio che vede presente in maniera forte il segno autoriale dello stesso Raimi.

Ecco cosa ha detto Raimi del suo ingaggio per Doctor Strange 2: