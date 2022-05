Instagram testa una nuova interfaccia: immagini e video a schermo intero, come su TikTok

Instagram sta studiando la possibilità di rivoluzionare la sua interfaccia utente. In un nuovo test il feed degli utenti appare completamente trasfigurato, con un look che ricorda molto da vicino TikTok. I contenuti compaiono a schermo intero, senza una cornice che ne appesantisce l’aspetto.

Viene anche a meno l’attuale aspect ratio 1:1, cioè a quadrato, che contraddistingueva l’app. Le foto, così come i video, appaiono a sviluppo verticale e sono quindi molto più alte e centrate. Adam Mosseri, N.1 di Instagram, ha confermato l’esistenza del test, pubblicando un video sui social.

È interessante, perché Instagram in passato non ha sempre annunciato pubblicamente i suoi test, specie se, come in questo caso, il cambiamento è stato apportato esclusivamente ad un numero limitato di utenti. Il fatto che il test sia stato reso pubblico, potrebbe significare che Instagram crede molto in questa nuova interfaccia e che, in altre parole, il nuovo feed potrebbe presto venire introdotto a livello globale per tutti gli utenti.

📣 Testing Feed Changes 📣 We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed. If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ — Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022

Non cambia solo l’aspect ratio delle immagini e dei video. La didascalia dei contenuti ora non appare più sotto al post, ma in sovraimpressione sul lato inferiore dell’immagine.

La nuova interfaccia sembra anche voler dare più peso ai contenuti video, che negli ultimi anni sono diventati sempre più centrali all’interno della strategia di Instagram — con l’ovvio obiettivo di replicare il successo di TikTok.