Top Gun: Maverick – Disponibile il brano di Lady Gaga tratto dalla colonna sonora

Online è disponibile il brano di Lady Gaga intitolato Hold My Hand, tratto dalla colonna sonora di Top Gun: Maverick.

Sul canale YouTube di Lady Gaga è stato reso disponibile il brano Hold My Hand, tratto dalla colonna sonora di Top Gun: Maverick. Il pezzo è stato prodotto dalla stessa Lady Gaga e da BloodPop, con la collaborazione di Benjamin Rice. Hold My Hand sarà il brano che verrà utilizzato per i crediti finali del film.

Qui sotto trovate il brano Hold My Hand tratto da Top Gun: Maverick.

La cantante ha scritto:

Quando ho realizzato questa canzone non avevo compreso quanti diversi livelli di lettura potesse avere riguardo al sentimento del film, alla mia mente, ed al mondo che stiamo vivendo. Ho lavorato su questo per anni, perfezionandolo, e cercandolo di rendere un qualcosa che ci potesse appartenere.

Ricordiamo che Top Gun: Maverick verrà presentato durante il Festival di Cannes. Il nuovo film è diretto da Joseph Kosinski e sceneggiato da Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, e vede nel cast, oltre al ritorno di Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis, oltre a Ed Harris e Val Kilmer.