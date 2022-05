Samsung inizierà presto la produzione dei chip a 3nm?

Sembra che la produzione dei chip a 3nm potrebbe iniziare prima del previsto per quel che concerne Samsung. Parliamo del colosso sudcoreano particolarmente specializzato in moltissimi ambiti, il quale avrà modo a quanto pare di rilasciare i nuovi dispositivi prima che l’estate inizi. Il piano sarebbe quello di riuscire a sbaragliare la concorrenza con i tempi, visto che il tutto sarebbe dovuto avvenire nel corso della prima metà del 2022, ma i tempi sarebbero a quanto pare già naturi.

La seconda generazione di nodi dovrebbe invece giungere solamente il prossimo anno, permettendo in ogni caso alla compagnia di risultare una delle prime a dominare la nuova frontiera dei chip, con infatti Samsung che sarebbe anche la prima a utilizzare i gate-all-around field-effect transistors (GAAFET), come spiegato da TechSpot. Fra i cambiamenti ottenibili grazie a queste nuove tecnologie, sono presenti davvero moltissime novità.

Di sicuro infatti il colosso avrà modo di ottimizzare sotto ogni ambito i propri dispositivi, sia per quel che concerne le performance e sia l’effettivo consumo energetico, dettagli da non sottovalutare e che per fortuna hanno modo di migliorare di generazione in generazione grazie al rimpicciolimento dei processi, che ovviamente richiede tempo e anni di lavoro per venire finalizzato e implementato all’interno di nuovi System on a Chip.

Sembra che le competitor del colosso sudcoreano come TSMC si prepareranno all’utilizzo dei GAAFET nel corso dei prossimi anni, e che di conseguenza Samsung sia riuscita a velocizzare i tempi prima del previsto. Ovviamente, al momento non ci sono ancora dettagli per quel che concerne l’effettiva produzione dei nuovi dispositivi e la relativa implementazione per il mercato dei consumatori, ma considerando l’accelerare della situazione sembra che avremo modo di scoprire di più a riguardo nel giro di davvero poco tempo da ora.