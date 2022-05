Morbius: un’anteprima dei 30 minuti di extra dell’edizione Home Video

Morbius uscirà in digitale il 17 maggio e in Home Video il 14 giugno: Sony Pictures ha rilasciato una piccola anteprima dai contenuti extra.

Morbius non è stato certamente un successo, anzi, ma ad ogni modo gli appassionati del genere che l’hanno perso (o che, in barba alla critica e al botteghino, lo hanno apprezzato) saranno felici di poterlo visionare comodamente nel salotto di casa tramite le versioni Home Video e Digital, in cui saranno presenti circa trenta minuti di contenuti extra, come promesso dal nuovo spot ufficiale lanciato da Sony Pictures.

Il film arriverà il 17 maggio in Digital nei principali store digitali, mentre le versioni Home Video 4K UHD, Blu-Ray e DVD saranno disponibili dal 14 giugno. Tra i contenuti speciali della versione 4K, Blu-Ray e della digitale di Morbius ci sarà un video sulla definizione dell’antieroe, uno sulle scene di stunt, ed un altro su come il vampiro vivente è stato portato dal fumetto fino al grande schermo. Questa è la cover della versione 4K Ultra HD di Morbius.

Questa la sinossi ufficiale del film, uscito nei cinema lo scorso 30 marzo:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

