Kindle: degli hacker hanno realizzato il jailbreak

Degli hacker hanno realizzato un jailbreak dei Kindle di Amazon, almeno per i dispositivi che non si aggiorneranno alla versione 5.14.3 una volta rilasciata.

“Liberare” alcuni dispositivi dalle limitazioni imposte dalle compagnie produttrici è spesso una pratica comune, anche se generalmente si parla di device classici e non di strumenti particolarmente limitati. Non è stato questo però il caso dei Kindle di Amazon, articoli poco performanti pensati per leggere libri, che comunque vengono limitati dal software di Amazon per eseguire al meglio le proprie possibilità.

Un gruppo di hacker però ha rilasciato un jailbreak funzionante con i Kindle che sono aggiornati alla versione 5.14.2 o a una minore, il quale permette di installare applicazioni di terze parti per la lettura dei libri, integrare nuovi font, salva schermo, o cambiare l’interfaccia, personalizzando al meglio quindi la propria esperienza.

Non manca anche il supporto al formato EPUM, anche se c’è da dire che il tutto non è consentito in via ufficiale, e che infatti la compagnia non permette in alcun modo di modificare i dispositivi in questione. L’unico requisito è quello di non aggiornare i propri dispositivi alla versione 5.14.3, che ha infatti messo a una pezza alla vulnerabilità.

Considerando che il tutto potrebbe venire reso disponibile nel giro di non molto, è bene che chi non vuole aggiornare il proprio dispositivo disattivi quindi il Wi-Fi per evitare gli aggiornamenti automatici. Va comunque considerato che operazioni di questo tipo potrebbero compromettere i dispositivi ed invalidare la garanzia.