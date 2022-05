Honor 30 Play: trapelano le specifiche tecniche

Il brand di Honor continua a fornire agli utenti soddisfazioni con nuovi dispositivi di tanto in tanto, con un nuovo gioiellino che si avvicina sul debutto sul mercato, e che sembra pensato proprio al fine di migliorare la lineup della compagnia, ancora una volta pronta a mirare al successo attraverso il proprio telefono da lanciare sul mercato. Abbiamo a che fare nello specifico con l’Honor Play 30, pronto ad arrivare come versione base dopo che l’Honor Play 30 Plus è stato rilasciato nel corso del mese di dicembre lo scorso anno.

Questa volta si tratta di un dispositivo pensato per il mercato cinese innanzitutto, anche se non è da escludere che la compagnia abbia in futuro di portare anche in Europa il nuovo dispositivo. Grazie alla certificazione in Cina, le specifiche del nuovo Honor Play 30 sono emerse in rete, e anche se è bene aspettare conferme ufficiali da parte della compagnia, abbiamo di sicuro un numero di dettagli maggiori a riguardo.

A quanto pare, verrà incluso un processore con 8 core a 2,2 GHz (verosimilmente il MediaTek Dimensity 700 con supporto al 5G) e con varie opzioni di RAB, da 4 a 12, con invece la possibilità di scegliere 64, 128 o 256 GB per lo spazio di archiviazione, estendibile di 512 GB grazie a una micro SD da inserire.

Dovrebbero venire incluse due fotocamere, ovvero una 13 MP come principale e un 5 MP secondario, di sicuro quindi il settore dove la compagnia avrebbe puntato meno per il suo prossimo dispositivo. Sembra che avremo di conseguenza a che fare con uno smartphone di tipo budget compatibile con il 5G, di sicuro una buona trovata da parte di Honor, nonostante la competizione sia ormai particolarmente agguerrita in questo ambito, anche se non resta che scoprire il prezzo a cui il device verrà lanciato.