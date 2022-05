Guardiani della Galassia vol.3: i protagonisti avranno i costumi classici dei comics

Tempo fa erano trapelate alcune foto dal set di Guardiani della Galassia vol.3 che ci mostravano come Drax e Mantis indossassero una sorta di divisa/giacchetto di pelle blu con alcuni fregi, ad indicare l’appartenenza a un qualche corpo paramilitare: arrivano ora nuove immagini dal set che mostrano non solo alcuni singolari alieni (uno dei quali vestito in maniera simile allo Star-Lord dei primi due film) ma anche che Peter Quill e Nebula indosseranno delle divise in tutto e per tutto simili a quelle “classiche” del super gruppo nei fumetti. Nell’anteprima del tweet potete già dargli un’occhiata, ma potete seguire il link per visionare le altre.

Chris Pratt and his co-stars are back on set filming "Guardians of the Galaxy Vol. 3" and we have a lot of photos from today! Check it out: https://t.co/YWLLn4PUOH

— JustJared.com (@JustJared) May 2, 2022