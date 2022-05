Fast X: le riprese anche a Genzano di Roma

03—Mag—2022 / 9:43 AM

Dove si terranno le riprese del decimo capitolo di Fast & Furious? Vin Diesel non ha ancora anticipato i contenuti e le location di Fast X ma sappiamo bene che si tratta di una serie dal respiro internazionale… e che l’Italia è sempre un’ottimo set per gli heist movie. E a quanto pare, almeno qualche scena sarà effettivamente girata nel nostro paese, a Genzano di Roma, nel Lazio.

📽🎞 IL GRANDE CINEMA A GENZANOVia Italo Belardi e via Bruno Buozzi saranno il set per un nota produzione… Posted by Comune Genzano di Roma on Thursday, April 21, 2022

È la pagina Facebook del comune laziale a rivelarlo, in maniera poco eclatante rispetto ad altre produzioni simili che hanno avuto più risalto:

Nelle giornate del 16 e 17 di maggio saranno girate a Genzano alcune scene del film di una nota produzione cinematografica internazionale, dal titolo provvisorio e non definitivo “F10”.

Non viene citato esplicitamente il titolo effettivo, ma dato che si parla di “nota produzione cinematografica internazionale” il titolo “F10” lascia poco spazio alla fantasia: certo è curioso che il titolo originale veda per la prima volta la cifra espressa in numeri romani, del resto.

L’annuncio è antecedente al cambio di regista avvenuto “in corsa” tra Justin Lin e Louis Leterrier, quindi non sappiamo se ci saranno ritardi sulla tabella di marcia, ma data l’imminenza delle riprese scopriremo presto gli sviluppi della produzione.

