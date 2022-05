Xiaomi Mix Fold 2: spunta il presunto design delle fotocamere

La MIUI di Xiaomi ha di recente anticipato degli importanti dettagli dei nuovi Xiaomi Mix Fold 2, di cui si parla ormai da diverso tempo e che dovrebbero avere modo di venire svelati nel giro di non troppo tempo. Abbiamo a che fare con i presunti nuovi dispositivi pieghevoli della compagnia cinese, pronti a offrire un design che di sicuro potrebbe risultare familiare.

Come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, arrivato da Kacper Skrzypek, membro di XDA, l’interfaccia di Android utilizzata dal colosso avrebbe quindi anticipato il presunto design, anche se al momento le immagini risultano alquanto generiche e non ci sono infatti dettagli specifici relativi alle varie novità che Xiaomi avrebbe applicato per i suoi prossimi dispositivi pieghevoli.

The latest Xiaomi's foldable images found in #MIUI. What do we know? Not very much (except of camera positions and look – outer screen's camera on the top center, and rear camera looking like square rather than rectangle). pic.twitter.com/C4IkQirMeq

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) April 26, 2022