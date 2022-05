Square Enix vende Tomb Raider e Deus Ex, diventeranno di Embracer

Tomb Raider non è più di proprietà di Square Enix, stessa sorte per Deus Ex e molte altre IP del portfolio dell’azienda. La holding Embracer Group ha annunciato l’acquisizione di i Eidos Montreal, Square Enix Montreal e Crystal Dynamics. Complessivamente l’operazione costerà 300 milioni di dollari.

L’azienda europea sta da tempo conducendo un’importante strategia di acquisizioni, recentemente aveva anche comprato Perfect World, Spotfix Network, Dark Horse, DIGIC e Shiver Entertainment oltre a Gearbox Publishing, Gearbox Software e diverse altre compagnie.

L’ultima acquisizione, complessivamente, riguarda tutte le sedi e gli uffici degli studi, per un totale di otto diverse sedi distribuite in tutto il mondo e ben 1.100 dipendenti coinvolti. E poi alcune delle più importanti e riconosciute IP del mondo dei videogiochi, tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain.

Daniel Ahmad, analista di Niko Partners, ha spiegato che Square Enix stava da tempo cercando di vendere gli studi in questione, soprattutto perché gli episodi più recenti delle rispettive saghe non erano riusciti ad ottenere i risultati sperati. Troppo costosi e troppo poche copie vendute. Morale, a partire da questa estate, quando l’operazione dovrebbe essere ultimata, occuparsi di scrivere il futuro di Lara Croft diventerà compito della Embracer.

Square Enix torna così alle origini: via gli studi occidentali e focus su quelli giapponesi, gli unici che al momento stanno ottenendo risultati significativi.