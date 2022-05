Qualcomm risponderà agli Apple Silicon con dei SoC nel 2023

Il CEO di Qualcomm, nota compagnia leader nel settore dei SoC, ha di recente avuto modo di confermare che i suoi dispositivi pensati per riuscire a fornire un’effettiva risposta con quanto visto per gli M1 di Apple, dovrebbero venire rilasciati nel corso del 2023, venendo basati nello specifico su ARM. La compagnia aveva già avuto modo di approfondire la questione a dicembre dello scorso anno, parlando di come i dispositivi in questione fossero pensati per settare dei nuovi standard per quel che concerne il mondo dei computer.

Qualcomm ha espressamente dichiarato la propria intenzione di voler competere con Apple, sia per quel che riguarda gli M1, sia per M1 Pro e Max, anche se non sappiamo ovviamente se la compagnia riuscirà a battere la potenza degli Ultra, come anche quella di ulteriori dispositivi che nel corso dei prossimi mesi potrebbero presentarsi sul mercato, magari prendendo il nome di M2. L’obiettivo sarebbe quello di offrire performance comunque elevate, non creando però problemi per le batteria grazie all’ottimizzazione.

Nel corso del 2023 dovrebbero venire presentarsi anche dei veri e propri laptop su Windows ufficiali di Nuvia, anche se ovviamente è ancora presto per scoprire se le tempistiche riusciranno a venire rispettate, o se nel corso dei prossimi mesi ci troveremo davanti a dei rinvii per quel che riguarda questo specifico progetto di Qualcomm particolarmente ambizioso.

C’è tuttavia da dire che la strada di Qualcomm è più ripida di quel che sembra, dato che mentre al momento la compagnia lavora a una risposta agli M1, stando a quel che sappiamo invece Apple si trova già al lavoro sui SoC M2, i quali dovrebbero essere in grado di cambiare completamente le carte in tavola per tutti i PC, venendo rilasciati verso la fine di quest’anno.