Oppenheimer: Cillian Murphy e Florence Pugh insieme nelle foto trapelate dal set del film

Oppenheimer, il ricchissimo film di Christopher Nolan comincia a prendere forma ed ecco arrivare, direttamente dal set della pellicola, una nuova foto in costume che vede insieme il protagonista Cillian Murphy e Florence Pugh, già nota per Piccole Donne e Black Widow e che qui interpreta Jean Tatlock, amante del grande scienziato. Oltre a quella nell’embed da Twitter qui in calce, trovate diverse altre foto a quest’indirizzo.

Florence Pugh & Cillian Murphy on the set of Christopher Nolan’s ‘OPPENHEIMER’. pic.twitter.com/2weE8sIRpB — FILM DAZE (@filmdaze) May 1, 2022

Nel cast del film anche Gary Oldman, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek, Jack Quaid, Michael Angarano, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh, Matthew Modine e Josh Peck.

La storia sarà incentrata sull’invenzione della bomba atomica e sul ruolo di J. Robert Oppenheimer all’interno di questo contesto che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale.

Il film sarà basato sul libro che ha vinto il premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin. Emma Thomas e Charles Roven con la Atlas Entertainment lavoreranno alla produzione del lungometraggio che vedrà coinvolto lo stesso Christopher Nolan come produttore esecutivo. La distribuzione è affidata alla Universal.

