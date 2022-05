È morto Robert Krakoff, aveva co-fondato Razer e inventato il primo mouse da gaming

Ci ha lasciato Robert Krakoff, il co-fondatore della Razer, popolare marchio dedicato agli accessori da gaming, aveva 81 anni. Krakoff è stato un pioniere del settore ed è stato l’inventore di quello che è considerato il primo mouse da gaming, cioè il Razer BoomSlang.

Presentato nel 1999, il Razer BoomSlang era il primo mouse pensato per i videogiocatori ed offriva, per la prima volta, diverse caratteristiche poi diventate comuni negli accessori per i giocatori, tra cui una precisione estremamente più alta rispetto a quella dei mouse normali, oltre che un paio di tasti per regolare in tempo reale la sensibilità.

Razer aveva pubblicizzato il suo mouse da gaming stringendo una partnership con il giocatore professionista Johnathan “Fatal1ty” Wendel, che ne era diventato il principale testimone. Wendel era considerato uno dei migliori giocatori di Quake, all’epoca la parola eSport doveva ancora essere coniata.

Questo per spiegare quanto il contributo di Krakoff sia stato fondamentale nel rendere il settore del gaming quello che è diventato oggi: vale a dire, non un hobby di nicchia ma una realtà economicamente e culturalmente rilevante.

We are saddened by the passing of Co-Founder and President Emeritus, Robert Krakoff, known by everyone as RazerGuy. Robert’s unwavering drive and passion for gaming lives on and continues to inspire all of us.

Thank you Rob, you will be missed. pic.twitter.com/2HKNcFaOj2

— R Λ Z Ξ R (@Razer) April 28, 2022