Cocaine Bear: il film sull’orso che ingioiò 30 chili di cocaina uscirà febbraio 2023

Cocaine Bear sembra essere un film accattivante già per l’idea stessa di realizzare un lungometraggio sulla storia di un orso che ingoia 30 chili di cocaina, ed ora questo progetto ha una data d’uscita: la Universal Pictures ha stabilito il 4 febbraio 2023 come data di distribuzione.

Il film, scritto da Jimmy Warden (The Babysitter: Killer Queen), racconterà l’incredibile storia vera di un orso nero di 80 kg che ha consumato più di 31 kg di cocaina, una storia che è stata riportata dal New York Times nel 1985.

Durante una fuga dalla Columbia, l’ex agente della narcotici trasformatosi in contrabbandiere, Andrew Thornton, lasciò cadere un borsone pieno di cocaina da un aereo sopra la Chattahoochee National Forest, dove fu divorato da un orso. L’orso è stato successivamente trovato morto e considerato la più grande overdose di droga della storia. L’orso è stato persino impagliato, soprannominato Pablo EskoBear, e si è trasformato in una morbosa attrazione turistica. Anche se questa stravagante storia vera su cui si basa il film suona come una commedia bizzarra, Cocaine Bear sarà un thriller.

La regia del lungometraggio è stata affidata a Elizabeth Banks. Il cast di Cocaine Bear vede presenti Keri Russell (The Americans), Margo Martindale (The Americans), Ray Liotta (The Many Saints of Newark), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), O’Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Kahyun Kim (American Gods), Christian Convery (Sweet Tooth), Brooklynn Prince (The Florida Project) e Scott Seiss.

Jimmy Warden ha scritto la sceneggiatura, mentre i produttori del film sono Phil Lord, Chris Miller, Aditya Sood, Elizabeth Banks, Max Handelman, Robin Fisichella e Nikki Baida.